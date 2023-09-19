На Урале первоклассница сломала позвоночник, прыгая на батуте

В Карпинске Свердловской области школьница получила серьезную травму, прыгая на батуте. Об этом сообщает издание «Вечерний Карпинск».

По данным СМИ, инцидент произошел 17 сентября на открытии парка культуры Угольщиков. Первоклассница прыгала на батуте и повредила спину. В больнице ребенку диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что начали проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации аттракционов.

Ранее в Новосибирской области дети получили травмы на надувном батуте.