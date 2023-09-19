Врач рассказал, какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам

Людям с сахарным диабетом можно есть зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику, у которых невысокий гликемический индекс. Об этом рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, — это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — уточнил специалист.

Врач также назвал продукты, которые не стоит потреблять диабетикам. Это виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы.

«Там действительно может быть большое количество сахара», – пояснил Гинзбург.

Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что смена распорядка дня, когда человек начинает спать днем и бодрствовать ночью, смещает время выработки кортизола и может нарушить нормальный метаболизм. В результате, по словам эксперта, появляется риск развития эндокринных заболеваний (например, сахарного диабета), сердечно-сосудистых патологий и даже бесплодия.

Ранее был назван салат, который может ускорить заживление язв на коже при диабете.