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В России призвали увеличивать отпуск сотрудникам за хорошие результаты труда

Юрист Ярмуш: увеличивать отпуск работникам нужно за хорошие результаты труда

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Shutterstock

Российским работодателям нужно дать право увеличивать отпуск своим сотрудникам при достижении ими хороших результатов, считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Так в беседе с RT она отреагировала на призыв увеличивать отпуск сотрудникам со стажем более 30 лет.

Работодателям нужно разрешить продлевать отпуск конкретным сотрудникам в отдельных ситуациях, считает Ярмуш. Это, по ее мнению, могло бы стать хорошим бонусом за значимые результаты труда.

«Такой долгосрочный отпуск должен быть по согласованию с работником и только по желанию работодателя в качестве поощрения за хорошую работу. Можно 30 лет трудиться и не давать результатов», — подчеркнула адвокат.

При этом она добавила, что в разных сферах экономики длительный отпуск может по-разному сказываться на результатах работы, в отдельных случаях есть вероятность, что работнику будет сложнее вернуться к своим обязанностям. Добавленные дни отдыха в любом случае станут дополнительной нагрузкой для компании и экономики в целом, заключила юрист.

Напомним, с предложением увеличить отпуск работникам с большим трудовым стажем выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В качестве аргумента он привел тот факт, что подобная мера поддержки сегодня реализуется во многих других странах.

Ранее стало известно, что взять отпуск этой осенью намерены 38% россиян.

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