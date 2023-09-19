Тело чиновницы Роспотребнадзора нашли в кустах возле жилого дома в Москве

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в кустах около жилого дома по улице Молдавская на западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

Женщину нашел прохожий, который гулял с собакой рано утром, мужчина вызвал полицию. По данным Telegram-канала Mash, погибшая — начальник отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по городу Москве. 51-летняя женщина жила одна и была очень замкнутой.

На теле женщины обнаружены следы удушения и переломы костей. Столичный СК возбудил уголовное дело, задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался 37-летний мужчина, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Известно, что ранее он был судим за изнасилование. На допросе задержанный заявил, что женщина проходила мимо, вызвала у него приступ ярости, он ударил ее и задушил.

Ранее мужчина пришел в больницу со спрятанным в ботинке ножом и едва не зарезал бывшую жену.