Учитель игре на гитаре пять лет домогался ребенка во время уроков

В Кировском районе Ленобласти по подозрению в домогательствах несовершеннолетней задержан педагог музыкальной школы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

54-летнего учителя игре на гитаре в домогательствах обвинила воспитанница, девочка заявила, что педагог начал приставать к ней, когда она только пришла в музыкальную школу в Кировске в возрасте пяти лет.

По словам пострадавшей, сначала мужчина домогался ее на уроках во время занятий, затем растлевал ее у себя дома во время дополнительных уроков. Пять лет ребенок боялся рассказывать о происходящем родителям, однажды девочка пришла домой в слезах и призналась во всем матери.

Педагога задержали, на допросе он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Ранее в Бурятии школьница заявила, что педагог школы искусств приставал к ней на линейке.