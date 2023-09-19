Власти РФ подтвердили отсутствие заражения рыбы после сброса воды с «Фукусимы»

Управление Россельхознадзора в Приморье сообщило, что усиленные исследования уровня радиоактивности в рыбе, выловленной в территориальных водах РТФ после сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» не привели к установлению случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Исследования проводятся специалистами филиалов Приморской МВЛ, расположенных в Приморском крае и Сахалинской области. В частности, в Приморье проведены исследования 90 проб рыбной продукции – крабов, минтая, иваси, горбуши, морского гребешка и других видов продукции», — говорится в заявлении Россельхознадзора.

Отмечается, что были исследованы также образцы рыбы, пойманной в Камчатском и Хабаровском крае, Магаданской и Мурманской областях.

Для охлаждения ядерного реактора АЭС «Фукусима-1» после аварии в марте 2011 года было использовано значительное количество воды. Жидкость хранится в 1 тыс. резервуаров, установленных на АЭС.

Загрязненная радиоактивными изотопами вода проходит через «умную» систему обработки, которая, по утверждениям Японии, удаляет большинство радионуклидов, за исключением трития.

Емкость резервуаров планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет. Первый сброс воды с АЭС в океан провели 24 августа 2023 года.

10 сентября Роспотребнадзор сообщил, что пробы воды во Владивостоке после сброса с Фукусимы в норме.

11 сентября спонский оператор TEPCO завершил сброс первой партии очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.