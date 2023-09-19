Подросток выстрелил другу в голову из пистолета, купленного на маркетплейсе

На Урале школьник случайно ранил друга из пневматического пистолета, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Двое школьников из Екатеринбурга купили на маркетплейсе два пневматических пистолета и решили потренироваться в стрельбе, они стреляли по банкам возле детской больницы.

В какой-то момент один из подростков решил покрутить пистолет за скобу возле курка, произошел выстрел, металлическая пуля попала в голову его другу.

Пострадавшего 15-летнего подростка госпитализировали, врачи извлекли пулю и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Полицейские изъяли у школьников пистолеты и газовые баллончики к ним, следователи выясняют, как детям продали пневматику, оба школьника поставлены на учет в органах ПДН.

Ранее в Новороссийске подростки обстреляли 12-летнего ребенка из пневматики.