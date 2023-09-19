Мужчина украл у соседки красноухую черепаху и сварил из нее суп

Жителю Хаджибейского района Одессы грозит восемь лет колонии за кражу черепахи у соседей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в середине июля, жительница Одессы держала дома двух красноухих черепах, животные жили в ванночке на общей веранде дома. Рептилии приглянулись соседу женщины, в один из дней он выкрал одну из черепах, разбил ей панцирь молотком, сварил суп и съел.

Соседка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Следователи установили личность мужчины и все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным и хищении чужого имущества.

Любителю супа из черепахи грозит от четырех до восьми лет заключения.

Ранее поляка задержали с черепахой в кармане — он украл ее из зоомагазина и вернулся туда за кормом.