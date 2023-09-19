Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Восьмилетний мальчик по пояс провалился в яму возле школы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде спасателям пришлось откапывать ребенка, провалившегося в яму

Нижегородские пожарные и спасатели вызволили ребенка из глубокой ямы, мальчик провалился в нее на территории школы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Нижегородской области.

Инцидент произошел на территории школы № 111 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, самостоятельно выбраться из ловушки провалившийся в яму школьник не смог, потребовалась помощь спасателей.

Мальчика, застрявшего по пояс, пришлось откапывать лопатами шестерым сотрудникам МЧС. Предварительно специалисты надели на него каску, чтобы исключить вероятность травмирования, ребенок не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Как выяснилось позже, западня в которую угодил подросток, — одна из лунок для установки секций забора.

Ранее семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях