Восьмилетний мальчик по пояс провалился в яму возле школы в Нижнем Новгороде

Нижегородские пожарные и спасатели вызволили ребенка из глубокой ямы, мальчик провалился в нее на территории школы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Нижегородской области.

Инцидент произошел на территории школы № 111 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, самостоятельно выбраться из ловушки провалившийся в яму школьник не смог, потребовалась помощь спасателей.

Мальчика, застрявшего по пояс, пришлось откапывать лопатами шестерым сотрудникам МЧС. Предварительно специалисты надели на него каску, чтобы исключить вероятность травмирования, ребенок не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Как выяснилось позже, западня в которую угодил подросток, — одна из лунок для установки секций забора.

Ранее семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве.