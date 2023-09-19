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Спасатели нашли группу туристов, пропавших на Камчатке

На Камчатке нашли шесть пропавших туристов

По информации МЧС России, спасатели обнаружили группу из шести туристов, которые пропали в районе Ключевской группы вулканов на севере Камчатки.

В соответствующем сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, указывается, что «туристы на Камчатке были найдены наземной группировкой МЧС России. Они не нуждаются в медицинской помощи». Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск.

Ранее главное управление МЧС Камчатского края сообщило о пропаже группы, после того как мужчина, ожидавший их возвращения на стоянке «Клешня» у подножия вулкана Плоский Толбачик, обратился с заявлением. Группа начала свой маршрут от стоянки «Копыто» 14 сентября и следовала по многодневному маршруту.

Указанный маршрут находится в пределах Ключевского кластера природного парка «Вулканы Камчатки». В связи с выпавшим снегом, специалисты природоохранной территории закрыли маршруты в этой области.

Ранее туристы на руках вынесли с вершины вулкана собаку с больными лапами. На Авачинском перевале на Камчатке две собаки потеряли хозяина, животных спасли туристы, совершавшие восхождение.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.

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