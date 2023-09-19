Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день

Люди, в рационе которых регулярно присутствуют орехи, имеют низкие риски по развитию ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Шокур, врач-эндокринолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО».

«Кроме того, употребление орехов имеет положительное влияние на гормональную систему и в целом обладает противовоспалительным и выраженным антиоксидантным эффектами, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также людей зрелого возраста. Орехи находятся в топе растительных продуктов по количеству высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом, полезных жиров, например, в 100 г грецких орехов 10 г Омега-3, а также жирорастворимых витаминов А и Е, микроэлементов (кальций, магний, цинк) и полезной клетчатки», — объяснила врач.

Несмотря на свои положительные свойства, орехи имеют некоторые недостатки.

«Во-первых, они относятся к высококалорийным продуктам за счет жира, входящего в их состав. В среднем в 100 г орехов содержится около 650 калорий, что составляет почти треть суточного калоража среднестатистического человека. Бесконтрольное употребление орехов также нежелательно для людей с проблемами пищеварения, так как это может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в животе, вздутие, повышенное газообразование и даже нарушение стула. Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы стоит обратить внимание не только на количество съедаемых орехов, но и на качество продукта. Соленые ядра, орехи в глазури, карамели, сахарном сиропе или меде могут стать причиной повышения артериального давления и глюкозы в крови», — добавила Шокур.

Но наибольший риск для здоровья употребление орехов может вызвать у людей со склонностью к аллергии. Согласно статистике, около 20% взрослого населения и 5% детей имеют аллергию на орехи. При этом частое употребления орехов не является фактором для развития у человека аллергии на этот продукт. Тогда как у людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха контакт даже со следовыми количествами может вызвать аллергическую реакцию.

«В нашей стране чаще встречается аллергия на лесной и грецкий орехи, тогда как употребление кедровых орехов может быть вполне безопасным», — подчеркнула врач.

Исходя из стандартных рекомендаций по сбалансированному питанию, по словам Шокур, количество потребляемых орехов за день должно составлять около 30 г, что в пересчете на ядра примерно 16-20 миндаля, 5 очищенного грецкого ореха, около 40 фисташек без скорлупы.

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