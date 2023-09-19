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Названы самые травмоопасные курорты России по итогам туристического сезона

Сочи стал лидером среди российских курортов по числу страховых обращений летом

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Артур Лебедев/РИА Новости

Доля обращений россиян по страховым случаям во время путешествий внутри страны в июне — августе снизилась с 30% в 2022 году до 8% в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК по итогам летнего отпускного сезона. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером по количеству обращений туристов в связи с травмами и болезнями стал Сочи.

Так, 69% всех страховых случаев в РФ этим летом пришлось на Адлер, 9% — на Сочи, 5% было зафиксировано в Лазаревском районе (в Лоо и Вардане), 1% — в районе Красной Поляны. На втором месте — Анапа (7% происшествий), на третьем — Санкт-Петербург (6%).

Самым безопасным пляжным российским курортом стал Геленджик (1% происшествий). Также россияне редко обращались за медицинской помощью во время поездок по Ставрополью (на Кисловодск, Ессентуки и Железноводск приходится менее 1% страховых случаев) и в Калининград (не более 0,2%).

При этом самым безопасным местом для пляжного отдыха с детьми стал центральный район Сочи — доля обращений за медицинской помощью для несовершеннолетних в городе составляет 57%. Для сравнения, в Адлере этот показатель равен 66%, в Анапе – 85%, в Геленджике – почти 100%.

Самыми частыми причинами обращений во время летних каникул стали проблемы с ЖКТ, простуды и травмы.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание при оформлении медстраховки перед отдыхом.

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