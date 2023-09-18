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Владимир Путин поручил учредить премию «Россия - страна возможностей»

В России проведут премию для людей разных сфер деятельности

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ВЭФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ организовать и провести премию «Россия - страна возможностей» для людей разных сфер деятельности, сообщает ТАСС.

«Правительству Российской Федерации содействовать учреждению премии «Россия - страна возможностей» в целях поощрения инициатив, реализуемых гражданами Российской Федерации, в том числе участниками проектов и конкурсов платформы «Россия - страна возможностей», в интересах государства и общества, а также рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» дополнительных бюджетных ассигнований на организацию присуждения премии не более чем по 15 направлениям», — приводит его слова агентство.

Кроме того, глава государства поручил Росмолодежи совместно с АНО «Россия - страна возможностей» предусмотреть «проведение итогового мероприятия по определению лауреатов премии и их награждению в рамках Всемирного фестиваля молодежи».

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта, участники посетят 30 городов России.

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