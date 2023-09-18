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Сын Байдена подал в суд на Налоговое управление США

CNN: Сын Байдена Хантер подал в суд на налоговую службу за раскрытие данных

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Visar Kryeziu/AP

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на Налоговое управление США (IRS), сообщает CNN.

Согласно утверждению Байдена-младшего, налоговая служба не имела права раскрывать информацию о его налоговой декларации. Также она не установила гарантий для обеспечения конфиденциальности его личных записей.

Хантер Байден требует предъявить все связанные с делом документы, а также $1000 долларов за каждое несанкционированное раскрытие и оплату адвокатских услуг.

Поданный в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия иск основан на информации, которую обнародовали агенты налоговой службы Гэри Шепли, Джозеф Зиглер и их адвокаты в публичных заявлениях.

«Иск касается решения сотрудников Налогового управления США, их представителей и других лиц игнорировать свои обязательства и неоднократно и намеренно публично раскрывать и распространять данные о налоговых декларациях Хантера Байдена», — говорится в иске.

В четверг американская прокуратура предъявила обвинения Хантеру Байдену. Отмечается, что сына президента США обвиняют в том, что он в 2018 году соврал при приобретении револьвера Colt Cobra о том, что он не принимает наркотические вещества. Еще одно обвинение касается употребления наркотиков в период владения оружием.

29 августа сообщалось, что председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности, а также комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит потребовали от Министерства юстиции США предоставить всю связанную документацию о назначении прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Конгрессмены выразили подозрение в необъективности ведомства.

Ранее в США заявили, что у Байдена «разбито сердце» из-за обвинений в адрес сына.

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