В Петербурге задержали пиромана, который за ночь поджег два легковых автомобиля

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержан серийный поджигатель автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба петербургской полиции.

Ночью 16 сентября на Тихоокеанской улице в поселке Парголово загорелись Opel Mokka за 1,5 млн руб. и Volvo V60 стоимостью 4 млн руб. Полицейские прибыли на место происшествия через 8 минут после обращения свидетелей и установили, что в результате поджога Volvo выгорел полностью, а Opel — частично.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. 17 сентября стражи порядка задержали подозреваемого в умышленном уничтожении имущества. Мужчину поймали в том же районе, на улице Ломоносова. Задержанным оказался 38-летний местный житель. Обстоятельства и мотивы совершенного им преступления устанавливаются.

Ранее мужчины сломали мебель ресторана на Патриарших прудах и разгромили парковку с самокатами.