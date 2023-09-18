Пьяный мужчина попытался ворваться в школу в Нижнем Новгороде

Пьяный мужчина попытался прорваться в школу Нижнем Новгороде и был задержан. Об этом сообщает »Нижний №1».

По данным источника, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения попытался проникнуть в одну из школ в Нижнем Новгороде. У злоумышленника не получилось добраться даже до входа — охрана воспользовалась тревожной кнопкой и заблокировала двери.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обезвредили мужчину. Задержание злоумышленника записала на видео одна из учениц школы, которая увидела происходящее из окна.

«К нам в школу полицейские заехали — бандита задерживают», — рассказывает девочка.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступало. О личности попытавшегося проникнуть в школу и его целых также ничего неизвестно.

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