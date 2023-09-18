В Финляндии заключили под стражу бизнесмена, подозреваемого в нарушении санкций

Уездный суд Восточной Уусимаа арестовал Габриэля Темина, подозреваемого в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

По данным Минфина США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял Темин, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию. Также Темин был внесен в персональный санкционный список, говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что Темин является гражданином Франции и исполнительным директором двух компаний, оперирующих в Финляндии. С 1991 года его постоянный адрес проживания — Финляндия.

«Суд посчитал заключение под стражу оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела», — говорится в сообщении.

До этого прокуратура ФРГ получила от следственного судьи Федерального суда ордер на арест имеющего гражданство Германии и России Вальдемара В.

Ранее сообщалось, что США намерены передать Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов.