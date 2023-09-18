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«Формула крови»: диетолог раскрыла полезные качества красного вина

Диетолог Королева: ежедневный бокал красного вина может улучшить формулу крови

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Depositphotos

Умеренное потребление красного вина может благоприятно сказаться на здоровье. К примеру, защитить стенки сосудов, помочь в пищеварении и даже улучшить формулу крови, заявила «Общественной службе новостей» диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Полифенолы в составе красного вина – это антиоксиданты, которые отвечают за защиту всех клеточных мембран, сосудистой стенки и всего организма от свободных радикалов, убеждена диетолог.

«Улучшается формула крови и профилактируется атеросклеротическое поражение сосудов, – добавила она. – Ну и работа желудочно-кишечного тракта. Красное вино оказывает достаточно позитивное влияние на пищеварительную систему».

При этом Королева подчеркнула важность умеренного употребления напитка. Так, безопасно выпивать бокал вина вечером, а если ежедневно пить по бутылке, то может развиться алкогольная зависимость. Также если переборщить, организму угрожает токсическое повреждение, добавила диетолог, призвав придерживаться умеренности.

Согласно недавнему исследованию, россияне среди отечественных вин отдают предпочтение красным.

Отказаться от красного вина, по мнению специалистов, следует метеозависимым людям.

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