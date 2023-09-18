В Екатеринбурге из-за пожара в БЦ «Манхэттен» эвакуировали около двух тысяч людей

В Екатеринбурге спасатели ликвидировали возгорание в бизнес-центре «Манхэттен». Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Мамина-Сибиряка. Сообщение о возгорании поступило в 15:28 по местному времени. Приехавшие на место спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в одном из офисов на третьем этаже.

После сообщения, около двух тысяч сотрудников и гостей бизнес-центра эвакуировали. Спустя около 20 минут, огонь удалось локализовать, затем – ликвидировать. Для тушения задействовали 42 спасателя и 14 единиц техники.

Во время инцидента никто не пострадал. О причинах произошедшего не сообщается.

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