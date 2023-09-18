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В Волгоградской области трое мужчин попали в больницу после стрельбы во время ссоры

В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу по трем жителям Камышина

В Волгоградской области мужчину задержали за стрельбу в городе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел около одного из увеселительных заведений города Камышина и попал на видео. По данным правоохранителей, у 32-летнего жителя Камышина в баре возникла словесная перепалка с тремя мужчинами. В результате они вышли на улицу, где ссора продолжилась. Во время конфликта предполагаемый злоумышленник шесть раз выстрелил из травматического пистолета.

После произошедшего троих местных жителей госпитализировали с непроникающими огнестрельными ранениями.

На данный момент правоохранители проводят расследование. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Ярославле неизвестные обстреляли пассажирские автобусы.

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