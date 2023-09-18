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«Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации за посадку рейса в поле

«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам севшего в поле рейса

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Алексей Мальгавко/Reuters

Часть пассажиров севшего в поле рейса СочиОмск получила компенсации от «Уральских авиалиний». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Уральские авиалинии» 18 сентября произвели первые выплаты компенсаций 76 пассажирам экстренно севшего в поле рейса. Каждый из них получил по 100 тыс. рублей — деньги поступят на счета в течение 5-10 дней в зависимости от работы банка.

По данным авиакомпании, всего 110 пассажиров рейса из 161-го подали заявления на компенсации. Из них 34 сейчас находятся в обработке.

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов рассказал, что принял решение посадить самолет в поле под Новосибирском из-за риска отказа двигателя. Перед аварийной посадкой у Airbus A320 оставалось топлива на пять минут полета.

Ранее стало известно, что колхоз Ленина потребует с «Уральских авиалиний» компенсацию за поврежденное поле.

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