В Краснодаре на складе площадью 500 квадратных метров вспыхнул пожар

В Краснодаре пожарные ликвидируют возгорание на складе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе. По информации спасателей, огонь вспыхнул на площади 500 квадратных метров. В 13:25 огнеборцам удалось локализовать пожар.

Для того, чтобы полностью ликвидировать возгорание, к процессу привлекли 71 человека и 26 единиц техники.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. О причинах пожара, разрушениях и других деталях не сообщается.

Ранее в Ростове-на-Дону трансгендер попытался поджечь военкомат.