Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре на складе площадью 500 квадратных метров вспыхнул пожар

В Краснодаре локализован пожар на складе площадью 500 квадратных метров

close
100%
МЧС России/РИА Новости

В Краснодаре пожарные ликвидируют возгорание на складе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе. По информации спасателей, огонь вспыхнул на площади 500 квадратных метров. В 13:25 огнеборцам удалось локализовать пожар.

Для того, чтобы полностью ликвидировать возгорание, к процессу привлекли 71 человека и 26 единиц техники.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. О причинах пожара, разрушениях и других деталях не сообщается.

Ранее в Ростове-на-Дону трансгендер попытался поджечь военкомат.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях