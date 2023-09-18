Пара развелась через три минуты после свадьбы из-за шуток жениха

Молодожены из Кувейта развелись спустя три минуты после заключения брака, пишет Independent. Всему виной шутки жениха в адрес невесты.

Как рассказал в соцсетях один из гостей свадьбы, во время торжественной речи жених начал шутить над невестой и высмеивать ее перед собравшимися. Пока одна половина посетителей церемонии смеялась над происходящим, другая не понимала, что происходит, поглядывая на молодую жену.

«Он высмеивал свою жену так, как будто устроил ей «прожарку», — рассказал свидетель инцидента.

Впрочем, невесте такой юмор не понравился, и она заявила, что подает на развод, несмотря на то, что буквально только три минуты назад вступила в брак. О том, какая была реакция на такой поступок со стороны жениха, гость свадьбы на сообщил.

«Она поступила так, как поступила бы любая женщина на ее месте», — уверен он.

Ранее в Китае жена развелась с мужем из-за его пристрастия к рыбалке.