МВД и СК организовали служебную проверку после дебоша своих сотрудниц в ресторане

В Приморском крае правоохранители проведут служебную проверку после инцидента с участием их сотрудниц в одном из местных ресторанов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Большой Камень. По информации источника, сестры-близнецы, которые занимают руководящие должности в СК и МВД, попытались пройти в ресторан, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Когда охранник отказался их впустить, женщины назвали его «мусором» и угрожали. Все происходящее на камеру зафиксировали очевидцы.

Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах, где служат женщины. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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