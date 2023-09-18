Россиян предупредили об опасности катания на электросамокатах вдвоем

Катание на электросамокате вдвоем чревато снижением его управляемости и смещением центра тяжести. Об этом в беседе с РИАМО предупредила директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Кроме того, по ее словам, в случае падения, риск тяжелых травм значительно выше.

Она напомнила, что все модели электросамокатов, которые доступны в аренду, рассчитаны на езду в одиночку.

«Это не вопрос экономии или романтики — а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому и операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоем, которые в будущем станут еще выше», — отметила Эрдман.

Она добавила, что у большинства электросамокатов подвеска рассчитана на нагрузку в 100 кг. Поэтому, если на транспортное средство встанут два человека, он не будет обеспечивать необходимую амортизацию во время движения, и может даже выйти из строя, заключила эксперт.

В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «дорожной карты» Минтранса сообщал, что россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре. Кроме того, поправками в КоАП чиновники предложили установить повышенные штрафы для нарушающих правила владельцев электросамокатов.

Ранее стало известно, сколько водителей в России попадали в ДТП с участием велосипеда или самоката.