У девочки-инвалида случился сердечный приступ на рейсе в Анталью

На рейсе Turkish Airlines из Казани в Анталью у 17-летней россиянки с инвалидностью остановилось сердце. Об этом сообщает «Турдом».

По данным источника, инцидент произошел 17 сентября. У девочки-инвалида в самолете Turkish Airlines остановилось сердце. На борту воздушного судна присутствовали два врача — они попытались провести реанимацию россиянки, но спасти ее не удалось.

В связи с произошедшим рейс совершил вынужденную посадку в казахстанском Уральске. После этого самолет отправился в турецкий Трабзон, чтобы дозаправиться. С учетом всех остановок для пассажиров лайнера путь от Казани до Антальи занял 12 часов.

Ранее летевший в Екатеринбург самолет Red Wings вынужденно сел в Казахстане из-за отказа двигателя.