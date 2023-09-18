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В ГД рассказали, когда начнут штрафовать за неявку в военкомат по электронной повестке

Картаполов: неявка по электронной повестке будет грозить штрафом с 1 января 2024

В осенний призыв на срочную службу в этом году не будут штрафовать за неявку по электронной повестке в военкомат, Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов Telegram-каналу Shot.

Как заявил депутат, отвечая на вопрос корреспондента Shot, основным способ оповещения пока что является бумажная повестка, а электронная, то есть полученная на портале «Госуслуг», — дополнительная.

Поэтому граждане, которые получат только электронную повестку и не явятся в военкомат, во время осеннего призыва не будут оштрафованы, пояснил он.

Картаполов добавил, что закон о штрафах за игнорирование электронных повесток вступит в силу с 1 января 2024 года. Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря.

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