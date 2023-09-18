В Иране сообщили о возможном падении на севере страны беспилотника

Беспилотный летательный аппарат, возможно, упал в городе Горган, который является административным центром северной иранской провинции Голестан. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, неопознанный объект, похожий на самодельный БПЛА, упал в одном из жилых районов Горгана. IRNA указывает, что жители города слышали звуки сильного взрыва.

Начальник полиции провинции Голестан заявил, что правоохранители получили сообщения о падении неизвестных предметов в нескольких районах города. По его словам, ситуация находится под полным контролем.

Агентство отмечает, что взрывная волна выбила стекла в жилом доме и магазине. По сведениям полиции, в результате инцидента пострадали два человека.

13 сентября Министерство обороны Румынии сообщило, что в румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата.

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявлял, что Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно, российского производства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.