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У самолета Red Wings отказал двигатель при полете над Каспийским морем

«Авиаторщина»: у летевшего в Екатеринбург самолета Red Wings отказал двигатель

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Depositphotos

У летевшего в Екатеринбург Boeing 777 авиакомпании Red Wings при полете над Каспийским морем отказал двигатель. Об этом сообщает «Авиаторщина».

По данным источника, Boeing 777 летел из Антальи в Екатеринбург. Во время пересечения воздушного пространства над Каспийским морем пилоты сообщили об отказе правого двигателя. После этого борт снизился до высоты 7,6 тыс. метров.

Пилоты самолета не подавали сигнал бедствия. Рейс благополучно сел на аэродроме Актоб в Казахстане. Пассажиров воздушного судна доставили в аэропорт и объяснили вынужденную посадку технической неисправностью.

С 12 по 14 августа российские туристы дольше суток не могли вылететь из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург на двух рейсах Red Wings. Авиакомпания в качестве причины задержек назвала техническую неисправность двух самолетов Boeing 777. Российские следователи возбудили уголовное дело.

Ранее пилот Red Wings заявил, что дело против авиакомпании возбуждено заслуженно.

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