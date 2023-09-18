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Названы главные ошибки при хранении круп

Врач Мухина: хранение круп во влажных местах приведет к образованию плесени

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Неправильное хранение круп может привести к неприятным последствиям, в том числе, появлению в них насекомых. О главных ошибках «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Если крупа хранится в месте с высокой влажностью, на ней могут образовываться плесневые грибы, споры. Они очень гепатотоксичны и нефротоксичны, то есть вредят печени и почкам. Избавиться от плесени, просто сварив крупу, не получится», — отметила специалист.

Кроме того, не стоит хранить крупы в прозрачных полиэтиленовых пакетах, потому что они могут выделять вредные вещества, оказывающие влияние на свойства продукта. При хранении круп на свету может произойти разрушение витаминов, продолжила врач.

Эксперт посоветовала хранить их в герметично закрытых тарах в сухом темном месте при температуре не выше 25 градусов.

«Очень хорошо положить крупы в холщовые льняные мешочки и в герметично закрытую тару. Сами мешочки желательно перед этим постирать вручную с мылом, без использования порошка. Тщательно прополоскать и после высыхания прогладить. Они будут фактически стерильны», – заключила Мухина.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого перечислила крупы, которые можно есть на диете, не опасаясь за их излишнюю калорийность. По ее словам, это могут быть гречка и киноа, которые богаты клетчаткой и не сильно повышают уровень глюкозы в крови.

Ранее эксперты назвали пять полезных круп для здорового рациона.

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