В российские школы поставили более 700 тысяч новых учебников истории

Более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории поставлены во все регионы России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, новый учебник истории основан «на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому» России.

Там также рассказали, что учителя по всей стране смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником при помощи электронной версии издания и методических материалов.

Новые учебники истории для 10-х классов уже заказаны. Во все школы страны будет доставлено более 720 тыс. экземпляров книг, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на обложке нового учебника истории появился по инициативе Путина.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.