Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российские школы поставили более 700 тысяч новых учебников истории

Минпросвещения: более 755 тысяч новых учебников истории поставлены в регионы РФ

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории поставлены во все регионы России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.

«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, новый учебник истории основан «на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому» России.

Там также рассказали, что учителя по всей стране смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником при помощи электронной версии издания и методических материалов.

Новые учебники истории для 10-х классов уже заказаны. Во все школы страны будет доставлено более 720 тыс. экземпляров книг, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Крымский мост на обложке нового учебника истории появился по инициативе Путина.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях