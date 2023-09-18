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На побережье Болгарии обнаружили дрон с миной

В Болгарии специалисты Минобороны проверят найденный на берегу моря дрон с миной

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Depositphotos

Беспилотник с миной обнаружили в районе болгарского села Тюленово, расположенного на побережье Черного моря, на место выехали специалисты. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Предмет обнаружили сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово. По мнению экспертов, это мина калибра 82 мм, прикрепленная к дрону.

В настоящее время специализированная группа из пяти военных Минобороны страны выехала к месту находки. Они осмотрят мину, после чего примут решение, где будет проходить утилизация, сообщили в пресс-центре Минобороны.

Ранее в турецком курортном городе Шиле обнаружили 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Их нашли в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м.

Ранее МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС.

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