На побережье Болгарии обнаружили дрон с миной

Беспилотник с миной обнаружили в районе болгарского села Тюленово, расположенного на побережье Черного моря, на место выехали специалисты. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Предмет обнаружили сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово. По мнению экспертов, это мина калибра 82 мм, прикрепленная к дрону.

В настоящее время специализированная группа из пяти военных Минобороны страны выехала к месту находки. Они осмотрят мину, после чего примут решение, где будет проходить утилизация, сообщили в пресс-центре Минобороны.

Ранее в турецком курортном городе Шиле обнаружили 28 артиллерийских снарядов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Их нашли в результате обследования подводной территории площадью в 4200 кв. м.

Ранее МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС.