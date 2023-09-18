В России намерены ввести госрегулирование разведения животных на продажу, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь, в первую очередь, о собаках и кошках. Законопроект подготовил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Документ направлен на борьбу с «квартирными питомниками» и недобросовестными заводчиками.

Предлагается наделить правительство правом «устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и маркированию», а также установить для заводчиков правила разведения.

Ранее сообщалось, что Сенат Колумбии рассматривает законопроект и поправку к конституции о расширении прав животных. Это может привести к запрету почти всех исследований с использованием живой фауны в стране.

Колумбия остается одной из стран с самым богатым биоразнообразием в мире. После 50-летней гражданской войны ученые смогли возобновить наблюдения за дикой природой, включая множество малоизученных видов. Однако некоторые колумбийские политики выступают за радикальную защиту окружающей среды, ради которой можно пожертвовать интересами науки.

Ранее биологи защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.