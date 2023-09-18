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В России предлагают разрешить свидания адвокатов с подзащитными по видео

«Ъ»: Минюст РФ предлагает разрешать заочные свидания с подзащитными по ВКС

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Минюст России предлагает разрешить свидания арестантов с адвокатами в СИЗО не только очно, но и с использованием видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета, министерство опубликовало проект поправок к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и УПК. В пояснительной записке к документу напоминается, по закону свидания адвокатов с подзащитными проводятся «наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности», однако во время пандемии COVID-19 были введены особые режимы посещения изоляторов, «осложняющие права подозреваемых и обвиняемых на оказание юридической помощи».

В связи с этим Минюст предлагает проводить свидания в СИЗО не только очно, но и «в режиме видео-конференц-связи по заявлению подозреваемого или обвиняемого».

На территории СИЗО должны быть оборудованы отдельные кабинеты для защитника и находящегося под следствием гражданина, которые должны оборудоваться двусторонней видеосвязью с обеспечением конфиденциальности проведения переговоров». При этом министерство допускает использование кабинетов следователей и адвокатов.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 28 сентября.

Как заявили опрошенные газетой эксперты, в некоторых российских регионах адвокатам было сложно встретиться с арестованными и до пандемии из-за нехватки помещений для свиданий.

Ранее УФСИН отреагировало на информацию о камерах с гнилью и плесенью в «Матросской тишине».

Ранее сообщалось, что в московских СИЗО запустят онлайн-сервис по продаже лекарств.

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