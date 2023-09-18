Ребенку оторвало фалангу пальца в детсаду в Поярково

В амурском селе Поярково воспитаннику оторвало фалангу пальца закрывающейся дверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 6 сентября в детском саду «Колосок» в Поярково, дети находились в группе одни, один из воспитанников подошел к двери, которая закрылась и прищемила ему палец, оторвав фалангу.

По факту травмирования малолетнего проверку проводит региональная прокуратура. Как установили следователи, воспитатель оставила детей в группе без присмотра и вышла, второй педагог в тот день отсутствовал на работе.

Прокурор района направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее четырехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе в торговом центре.