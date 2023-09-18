Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенку оторвало фалангу пальца в детсаду в Поярково

В Приамурье ребенку дверью оторвало фалангу пальца в детском саду

close
100%
Прокуратура Амурской области

В амурском селе Поярково воспитаннику оторвало фалангу пальца закрывающейся дверью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 6 сентября в детском саду «Колосок» в Поярково, дети находились в группе одни, один из воспитанников подошел к двери, которая закрылась и прищемила ему палец, оторвав фалангу.

По факту травмирования малолетнего проверку проводит региональная прокуратура. Как установили следователи, воспитатель оставила детей в группе без присмотра и вышла, второй педагог в тот день отсутствовал на работе.

Прокурор района направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее четырехлетней девочке оторвало пальцы на эскалаторе в торговом центре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях