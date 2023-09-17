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Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыто

Движение автотранспорта на Крымском временно перекрыли

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает информационный центр моста в своем Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море. Министерство обороны России дважды за утро 14 сентября сообщало об отражении атак Вооруженных сил Украины на крымском направлении. Отмечалось, что около 5 утра патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря уничтожил пять морских безэкипажных катеров противника, приближающихся к Крымскому полуострову.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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