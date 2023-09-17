У берегов Канады произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Канады. Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе города Порт-Макнейлл, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По имеющейся информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 228 км к западу от населенного пункта. При этом в городе проживают порядка 2 тыс. человек, уточнило агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в материале. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также, согласно сообщению, власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.

12 сентября вблизи Филиппинских островов произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2. Как сообщило агентство Reuters, очаг подземных толчков находился на глубине 31 км. Однако другие подробности о месте и последствиях природного катаклизма не раскрывались.

За два дня до этого землетрясение произошло на территории Республики Бурятия. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в Курумканском районе, но на работу местных объектов жизнеобеспечения смещение земной коры никак не повлияло.

Ранее стало известно, что количество жертв разрушительного землетрясения в Марокко превысило 2,9 тыс. человек.