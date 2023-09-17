Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У берегов Канады произошло землетрясение

К западу от побережья Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

close
100%
Depositphotos

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Канады. Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в районе города Порт-Макнейлл, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По имеющейся информации, эпицентр стихийного бедствия находился в 228 км к западу от населенного пункта. При этом в городе проживают порядка 2 тыс. человек, уточнило агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, говорится в материале. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало. Также, согласно сообщению, власти не предупреждали граждан об угрозе цунами.

12 сентября вблизи Филиппинских островов произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2. Как сообщило агентство Reuters, очаг подземных толчков находился на глубине 31 км. Однако другие подробности о месте и последствиях природного катаклизма не раскрывались.

За два дня до этого землетрясение произошло на территории Республики Бурятия. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали в Курумканском районе, но на работу местных объектов жизнеобеспечения смещение земной коры никак не повлияло.

Ранее стало известно, что количество жертв разрушительного землетрясения в Марокко превысило 2,9 тыс. человек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях