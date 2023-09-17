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В Госдуме назвали условие для блокировки YouTube в России

Депутат Хинштейн: прежде чем блокировать YouTube в РФ, надо найти ему замену

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что блокировки YouTube в России не будет, пока не появится полноценный аналог сервиса. Его слова на обучающем семинаре накануне первого заседания молодежного парламента в подмосковном Аносино передает ТАСС.

Хинштейн отметил, что на данный момент адекватной и полноценной замены YouTube среди российских аналогов пока нет.

«Ключевое слово тут — пока», — подчеркнул Хинштейн.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, прежде чем отключать YouTube в России, надо решить вопрос адекватной замены, «иначе заложниками станут пользователи».

В конце августа заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил в беседе с «Лентой.ру», что американский IT-гигант Google и принадлежащий ему видеосервис YouTubе будут заблокированы в России после того, как будет создан отечественный аналог.

Депутат отметил, что видеосервисы сейчас очень сильно развиваются на российских сайтах. По его словам, вопрос в том, справятся ли они с большим объемом информации.

Ранее глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский не исключил блокировку YouTube по решению сервиса и из-за нарушения законов.

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