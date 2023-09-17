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Российские спасатели начали работы в Ливии

Спасатели МЧС России начали работу в городе Дерна в Ливии

Российские спасатели приступили к работе в ливийском городе Дерна, где в результате циклона «Даниэль» повреждены не менее 891 здания. Об этом сообщает МЧС России.

«В городе Дерна для оказания медицинской помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных работ развернуты аэромобильный госпиталь отряда Центроспас и автономный полевой лагерь», — рассказали в ведомстве.

В поисковых и аварийно-спасательных работах участвуют 50 специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Отмечается, что в их распоряжении имеются все необходимые инструменты, плавсредства и водолазное оборудование.

«Также в состав группы вошли кинологические расчеты», — добавили в ведомстве.

Российские спасатели обследуют наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий, а также будут руководить местными поисковыми группами, профессионально оценивая уровень риска и направление работ.

Кроме того, борты МЧС России доставили в Ливию гуманитарную помощь объемом 30 тонн, в том числе аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла и передвижные электростанции.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные группы, назначенной Ливийским правительством национального единства, в результате в прибрежном городе Дерна было разрушено не менее 891 здания.

Ранее правительство Канады решило выделить гуманитарную помощь в размере $5 млн для поддержки пострадавших в результате смертоносных наводнений в Ливии.

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