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В Петербурге муж четыре года притворялся больным раком и выманивал у жены деньги

«78.ru»: в Петербурге муж четыре года врал жене, что у него рак

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Pexels

В Петербурге мужчина выдумал, что у него рак, и четыре года притворялся больным, выманивая у жены деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась жительница Выборгского района Петербурга, женщина сообщила, что ее в течение четырех лет обманывал муж. По словам петербурженки, супруг врал ей о том, что у него обнаружено онкологическое заболевание, и под предлогом покупки дорогостоящих лекарств выманивал у нее деньги.

За четыре года женщина перевела на банковскую карту супруга более двух миллионов рублей. Теперь пострадавшая требует привлечь мужа к ответственности за введение ее в заблуждение и возместить причиненный ей ущерб.

Ранее в Китае соперницы объединились, чтобы отомстить любовнику.

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