Глава АвтоВАЗа рассказал, кто будет покупать новую Lada Iskra

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что новая Lada Iskra ориентирована на покупателей среди молодежи. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Дизайн Iskra более динамичный, сбалансированный, я бы сказал, более молодежный. Как раз на это направлена политика всего нашего бренда. Он молодеет: сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44. Мы считаем, что модель Iskra добавит сторонников, ценителей и любителей марки как раз среди молодого поколения», — отметил он.

Соколов добавил, что новинка — достойный вариант для молодых людей, которые собираются впервые приобрести автомобиль. По его словам, машина получила богатое мультимедийное оснащение.

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

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