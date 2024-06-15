В Кремле заявили, что на швейцарском саммите по Украине не будет обсуждаться мир

На швейцарском саммите по Украине не будет обсуждаться вопрос мира в этой стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, на этом мероприятии будет обсуждаться вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера.

Российская Федерация надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, отметил представитель Кремля.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду, что саммит по Украине поможет сторонам приступить к урегулированию конфликта и позволит сделать «первые шаги в сторону мира».

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал швейцарский саммит по Украине междусобойчиком.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Ранее на Украине объяснили, почему Зеленский отказался от предложения Путина о мире.