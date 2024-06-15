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Baza: главу российского региона с девушкой на коленях оштрафовали за ремень

Baza: глава Алатыря проехался на авто с девушкой на коленях и получил штраф

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Телеграм-канал «Baza»

В районе города Чебоксары камера наблюдения зафиксировала нарушение со стороны главы администрации Алатыря Павла Аринина, который ехал со спутницей и не пристегнул ремень безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«За рулем автомобиля сидел мужчина, очень похожий на самого чиновника <...> На первом снимке, сделанном в 19:08, видно, что девушка, сидящая на переднем сидении прижимается вплотную к водителю. Спустя полторы минуты девушка уже как будто что-то ищет внизу», — говорится в публикации.

Отмечается, что камеры дважды зафиксировали нарушение со стороны чиновника. На одном из кадров видно, как девушка облокачивается верхней частью тела на ноги мужчины.

По данным канала, Аринин уже оплатил штрафы.

13 июня в городе Истре депутат Госдумы Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, которые оказали первую помощь чиновнику, сообщил, что от депутата Госдумы Алексея Езубова, который спровоцировал ДТП в Подмосковье, пахло алкоголем.

Ранее в машину высокопоставленного военного в Ростовской области подложили взрывчатку.

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