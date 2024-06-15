Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка t.A.T.u. рассказала, какой лимит на карте ее сына

Певица Лена Катина призналась, что дает сыну двести рублей в день

close
100%
spiridonov_fm/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-солистка российской поп-группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина стала гостьей ежегодной национальной телевизионной премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ. Звезду, рассказавшую на полях премии о воспитании старшего сына Александра, цитирует kp.ru.

«Конечно, у него есть свои деньги, на праздники всегда дарим. Мне кажется, финансовую грамотность надо с детства прививать», — объяснила она, почему у 9-летнего Саши есть карманные деньги.

Катина подчеркнула, что установила на детской карте наследника лимит в 200 рублей, потому что он однажды потратил достаточно крупную сумму денег, чтобы угостить друзей. Так, если ребенок идет на прогулку с друзьями, он не сможет купить себе слишком много вредной еды.

«Но, тем не менее, если он поехал на экскурсию, звонит мне и говорит: «Мама, я хочу купить фигурку космонавта», говорит, он там стоит тысячу, можешь мне повысить лимит? Я ему повышаю, он покупает», — объяснила Катина.

При этом певица против донатов в видеоиграх.

Александр — сын Катиной от первого брака. Также певица воспитывает годовалого Демьяна, родившегося в браке с Дмитрием Спиридоновым.

Накануне Лена Катина объяснила, почему не любит люксовые подарки.

Ранее российский фильм «Последняя смена» вошел в конкурс Международного кинофестиваля в Мумбаи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами