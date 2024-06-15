Экс-солистка t.A.T.u. рассказала, какой лимит на карте ее сына

Экс-солистка российской поп-группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина стала гостьей ежегодной национальной телевизионной премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ. Звезду, рассказавшую на полях премии о воспитании старшего сына Александра, цитирует kp.ru.

«Конечно, у него есть свои деньги, на праздники всегда дарим. Мне кажется, финансовую грамотность надо с детства прививать», — объяснила она, почему у 9-летнего Саши есть карманные деньги.

Катина подчеркнула, что установила на детской карте наследника лимит в 200 рублей, потому что он однажды потратил достаточно крупную сумму денег, чтобы угостить друзей. Так, если ребенок идет на прогулку с друзьями, он не сможет купить себе слишком много вредной еды.

«Но, тем не менее, если он поехал на экскурсию, звонит мне и говорит: «Мама, я хочу купить фигурку космонавта», говорит, он там стоит тысячу, можешь мне повысить лимит? Я ему повышаю, он покупает», — объяснила Катина.

При этом певица против донатов в видеоиграх.

Александр — сын Катиной от первого брака. Также певица воспитывает годовалого Демьяна, родившегося в браке с Дмитрием Спиридоновым.

Накануне Лена Катина объяснила, почему не любит люксовые подарки.

Ранее российский фильм «Последняя смена» вошел в конкурс Международного кинофестиваля в Мумбаи.