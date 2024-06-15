Никого из российских тхэквондистов не допустили до Олимпиады

Главный тренер сборной России Вадим Иванов заявил, что российские тхэквондисты не допущены до парижской Олимпиады, передает РИА Новости.

«У меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым. Он сказал, что никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Игр не допущены», — сказал Иванов.

Петлякова, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов не быть ссыкунами.