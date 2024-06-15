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Песков рассказал, передаст ли Россия послание участникам саммита в Швейцарии

Песков: Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине

Кремлю нечего передать участникам саммита в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию украинского кризиса.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Владимир Зеленский назвал условия президента Российской Федерации Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Ранее Сергей Лавров оценил возможную реакцию Запада на предложения Путина.

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