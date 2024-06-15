Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Швейцарии допустила прямые переговоры России и Украины

Президент Швейцарии: мир должен подготовить почву для переговоров Москвы и Киева

close
100%
Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в будущем Россия и Украина должны будут провести прямые переговоры об урегулировании конфликта, и мир должен подготовить для этого почву. Ее слова с пресс-конференции перед стартом так называемого саммита мира приводит «Европейская правда».

Амхерд подчеркнула, что Швейцария ставит перед собой цель «вдохновить мирный процесс и принять конкретные меры в этом направлении».

«Если мы хотим вдохновить процесс к миру, Россия должна также быть включена в него в определенный момент в будущем. Это понятно всем», — сказала она, подчеркнув, что международное сообщество должно подготовить для почву для переговоров между Москвой и Киевом.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее в МИД Швейцарии поделились ожиданиями от саммита по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами