Президент Швейцарии допустила прямые переговоры России и Украины

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в будущем Россия и Украина должны будут провести прямые переговоры об урегулировании конфликта, и мир должен подготовить для этого почву. Ее слова с пресс-конференции перед стартом так называемого саммита мира приводит «Европейская правда».

Амхерд подчеркнула, что Швейцария ставит перед собой цель «вдохновить мирный процесс и принять конкретные меры в этом направлении».

«Если мы хотим вдохновить процесс к миру, Россия должна также быть включена в него в определенный момент в будущем. Это понятно всем», — сказала она, подчеркнув, что международное сообщество должно подготовить для почву для переговоров между Москвой и Киевом.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран.

На мероприятии обсудят ряд пунктов из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее в МИД Швейцарии поделились ожиданиями от саммита по Украине.