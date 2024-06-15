США выделят более $1,5 млрд для Украины

В Белом доме заявили, что США выделят более $1,5 млрд для энергетического сектора, гуманитарных потребностей, гражданской безопасности Украины через Агентство по международному развитию (USAID) и госдепартамент Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

В заявлении отмечается, что вице-президент США Камала Харис объявила о предоставлении более $1,5 млрд для поддержки народа Украины.

В данную сумму входят $500 млн в виде финансирования энергетической помощи, а также перенаправление $324 млн из ранее объявленных средств на энергетические нужды Украины. Еще $379 млн направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, перемещенных лиц и населенных пунктов, пострадавших от конфликта.

До этого руководитель министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев выдвинул условие для получения $50 млрд от стран «Большой семерки» (G7).

Он заявил, что средства должны быть переданы в этом году, деньги должны носить безусловный характер.

Ранее в США оценили ситуацию с выделением Украине $50 млрд кредитной помощи.