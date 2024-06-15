Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов

В Министерстве энергетики Украины заявили, что сбой в движении поездов произошел на востоке страны после взрыва на одной из высоковольтных подстанций региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в результате произошедшего были обесточены бытовые потребители.

В ведомстве подчеркнули, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.

До этого глава правления украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что восстановить все поврежденные энергоблоки в стране до зимы невозможно.

Украина 12 июня импортировала рекордные 29 796 мегаватт-часов электроэнергии.

Отмечается, что речь идет об импорте 29 796 мегаватт-часов, что превысит рекорд в 28 000 МВт-ч, установленный ранее в июне.

Компания «Укрэнерго» также отдельно сообщила, что намерена импортировать электроэнергию максимальной технической мощностью 1689 МВт в час.

Газета Financial Times также писала, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества.

Ранее Украине предрекли энергетическую катастрофу.