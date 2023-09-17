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Большинство россиян не планируют отдыхать осенью

SuperJob: 38% россиян собираются брать отпуск осенью 2023 года

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Анастасия Радюк/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

Опрос SuperJob показал, что 38% россиян собираются брать отпуск осенью 2023 года. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, из тех, кто собирается брать отпуск осенью, большинство — 15% от всего числа опрошенных — проведут его дома, еще 8% — на даче, 6% поедут в путешествия по России. Лишь 3% опрошенных возьмут отпуск и поедут в отпуск за границу этой осенью.

Отмечается, что доля россиян, которые возьмут отпуск осенью в 2023 году, стала на 4% меньше, чем в 2022 году.

Самыми популярными направлениями для внутренних поездок в отпуске осенью названы Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым, а из заграничных направлений — Белоруссия, Турция и Египет.

До этого сообщалось, что больше половины россиян брали отпуск летом.

52% брали отпуск из-за большого количества работы, которая вызывает сильную усталость. Для 17% отдых стал возможностью встретиться с родными и близкими. А каждый десятый занимался делами, на которые нет времени. В том числе ― своим здоровьем.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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